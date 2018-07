BEAUTY MATCH – Découvrez les trois premières influenceuses à s’affronter

Chaque semaine dans Beauty Match, trois influenceuses vont devoir relever un défi : relooker une personne qui souhaite changer radicalement d’apparence. Un relooking en deux étapes : D’abord la tenue, « outfit ». L’influenceuse à obtenir le plus de likes aura la chance de poursuivre la transformation avec la dernière étape, le « make-up ». Un seul objectif, être élue meilleure influenceuse de la semaine et remporter la somme de 1 000 euros. La compétition se déroulera sous l’œil de la star des réseaux sociaux Lufy. Les premières à se lancer dans ce choc, Adrianne Trends, Tess make up et Capucine Anav. Alors Rendez-vous dès le 20 août à 17h10 du lundi au vendredi sur TFX !