"C’est pas possible, je ne me sens pas à l’aise" Un pari risqué pour Kam

Kam Hugh est l’un des trois influenceurs de la semaine. Il doit aujourd’hui relooker Angélique qui ne supporte plus les kilos en trop. Pour y arriver, il a décidé de jouer la carte du risque avec une tenue aux antipodes de ses goûts. Kam a opté pour une robe blazer rouge et des talons. Un ensemble sexy, moderne et classe. Mais Angélique n’a pas l’air convaincu. Validera-t-elle cette tenue chic et moderne ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 9 avril 2019