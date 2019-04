"Ça fait un peu sac !" – Lufy sceptique sur le look de Roulita ?

Roulita est l’une des trois influenceuses de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Yustina, qui est venue avec la problématique suivante : « Mon mari en a marre de mon look gothique ». Accompagnée de son mari, la jeune femme de 26 ans aimerait être plus féminine en laissant au placard son look gothique qui ne plaît pas à son amoureux. Pour réveiller la femme qui sommeille en Yustina, Roulita a choisi une veste blazer en tartan, qu’elle a associé à un body rouge, un pantalon noir ample et fluide, le tout avec des baskets à semelles épaisses noires. Un ensemble qui semble plaire à Yustina, à un détail pèrs, le tartan ! Validera-t-elle cette tenue ? Qu’est-ce que sa mère va en penser ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 19 avril 2019.