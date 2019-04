"Est-ce que ça va plaire à ma mère ?" – Le look de Roulita est-il un peu trop osé ?

Roulita est l’une des trois influenceuses de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Perrine qui est venue avec la problématique suivante : « Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un garçon ». La jeune femme de 21 ans aimerait troquer son côté « garçon manqué » contre un look sexy et féminin ! Pour réveiller la femme qui sommeille en Perrine, Roulita a misé sur un crop top asymétrique orange, une jupe en jean noir et une paire de bottines satinée de couleur rose fuchsia. Un combo qui plaît beaucoup à Perrine, qui « rempli toutes les cases, femme, sexy, originale, coloré ! ». Validera-t-elle cette tenue ? Qu’est-ce que sa mère va en penser ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.