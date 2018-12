THE séquence émotion c'est maintenant ! Après avoir découvert Audrey totalement relooké, Cédric, son chéri se met à genoux et demande Audrey en mariage ! Nos influences n'en reviennent pas. Tout le monde est pris par l'émotion ! Découvrez un moment magique et plein d'amour que nous font partager Audrey et Cédric ! retrouvez Beauty match : le choc des influences du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l'émission du mardi 4 décembre.