Le combo minishort en jean et chemisier en satin de Mina va-t-il plaire à Amandine ?

Mina est l’un des trois influenceurs de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Amandine qui est venue avec la problématique suivante : « Je veux un look pour trouver l’amour ». Accompagnée de sa petite sœur, la jeune femme de 26 ans n’a plus envie d’être associée à une « bimbo ». Pour rendre Amandine plus chic que sexy, Mina a misé sur le combo minishort en jean destroy et chemise crème en satin. Pour les chaussures, l’influenceuse a opté pour des bottines noires à talons et un sac à main filet marron. Mais ce style est bien trop familier pour Amandine… Va-t-elle valider ce look pour trouver l’homme de sa vie ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.