« D’où on met son pull à l’envers ? » Awa rayonne dans la tenue de Kenza 😍

Kenza est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Awa qui souhaite oublier ses joggings pour plaire dans un look sexy. Pour la faire rayonner et lui donner confiance en elle, elle a choisi une jupe longue et en maille associée à un cardigan en laine mis à l’envers pour laisser dévoiler son dos et une paire de sneakers avec des accessoires. Awa aime beaucoup ce style mais hésite encore et attend de voir la dernière tenue qui lui sera proposé. Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 8 avril 2019.