Découvrez la grande gagnante entre Haneia, Urban Unicorn et Camelia Benattia

Il est désormais temps de savoir qui d'Haneia, Urban Unicorn et Camelia Benattia repartira grande gagnante de cette aventure ! Qui a remporté le plus de points et a obtenu les likes supplémentaires de Lufy ? Laquelle a su se démarquer grâce à son style mais surtout, qui sera nommée influenceuse de la semaine ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 30 août 2019.