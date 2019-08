Découvrez la grande gagnante entre Vanille, Naobabe et Tiffany Kats

Cette quatrième saison de Beauty Match a commencé en fanfare avec des influenceuses compétitrices et qui ont du style. Il est désormais temps de savoir qui de Vanille, Naobabe et Tiffany Kats repartira grande gagnante de cette aventure ! Qui a remporté le plus de points et a obtenu les likes supplémentaires de Lufy ? Laquelle a su se démarquer grâce à son style mais surtout, qui sera nommée influenceuse de la semaine ? Découvrez-le maintenant dans le dernier épisode de cette saison 4 ! Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 16h30 sur TFX. Extrait de l'émission du vendredi 23 août.