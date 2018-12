Sarah et Sabrina sont les jumelles de la compétition. Les Guess Twins s’habillent exactement pareilles et compte bien profiter de leur binôme pour gagner l’aventure. Avec plus de 2 000 followers sur les réseaux, elles affichent un style « streetwear atypique ». Très audacieuses, elles osent porter tout ce que les autres n’osent pas, et sont prêtes à casser les codes. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.