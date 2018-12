I am Fiona Oslo : « Mon univers est classique, élégant et chic »

Avec 22 followers sur les réseaux sociaux, I am Fiona Oslo compte bien revendiquer son look chic et BCBG. La jeune femme de 24 ans a un vrai univers à elle qu’elle caractérise étant « classique, élégant et chic ». Elle va profiter de son expérience dans les magazines de mode et sait analyser quel style convient le plus à une personne. Son modèle ultime est Blair Waldorf, un personnage de la série Gossip Girl. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.