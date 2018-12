Inès Gillard : « Ma tenue idéale, c’est du noire avec ma touche perso »

Inès a 22 ans, elle est instagrameuse depuis 2 ans et compte près de 2 000 followers. Elle a déjà un univers bien précis, le « all black ». Tous ses vêtements sont en majorité de couleur noire, et elle n’oublie pas de toujours rajouter une touche personnelle. Son objectif ? Prouver qu’on peut être stylée tout en noir. Elle n’aime pas le « too much » ou les habits extravagants. Elle préfère parfois mettre des pièces simples, mais efficaces ! Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.