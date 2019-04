"J’ai jamais autant brillé" - Manon a tapé fort pour ce look

Manon est l’une des trois influenceuses de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Cynthia qui est venue avec la problématique suivante : « Je veux être une nouvelle femme ». La jeune femme de 39 ans aimerait troquer son côté mère au foyer contre un look plus féminin ! Manon a fait le choix de partir sur un style « paillette » pour faire de Cynthia une femme fatale. Notre influenceuse a misé sur une robe portefeuille en sequin doré, des escarpins vernis noir à talons aiguille. Pour finaliser cette tenue, Lady Zee a choisi des boucles d’oreille noires en forme d’étoile. Finalement, Cynthia est surprise mais n’a pas l’habitude d’autant de paillettes. Validera-t-elle ce « look chic » ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 17 avril 2019.