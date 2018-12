Joséphine Barbara : « Je suis très à l’aise avec mon corps »

Barbara, alias Joséphine Barbara sur les réseaux sociaux, a 29 ans et compte déjà plus de 7 500 followers. Cette influenceuse a un univers bien à elle, avec un style streetwear, sexy et chic à la fois. Très à l’aise avec son corps, elle n’hésite pas à le montrer. Maquilleuse professionnelle, elle est prête à tout pour remporter le plus de likes dans la compétition et va imposer son style singulier et atypique. Au risque de déplaire, elle est cash et très compétitrice. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX.