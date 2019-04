La jupe moulante en similicuir trop courte pour Awa ? Pas selon Mina !

Mina fait partie des trois influenceurs de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Awa qui souhaite oublier ses joggings pour plaire dans un look sexy. L’influenceuse au style « beach wear » lui a dégoté une tenue XXS avec une jupe moulante noire en simili-cuire, une veste en jean et tee-shirt blanc. Awa aime bien le haut, mais elle bloque sur le bas qu’elle juge trop court. Et surtout… elle a complètement oublié les accessoires et le sac. Cela lui portera-t-il préjudice pour la suite ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 8 avril 2019.