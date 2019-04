Kam Hugh mise sur l’effet WAOUH pour Awa !

Kam Hugh est l’un des trois influenceurs de la semaine. Il doit aujourd’hui relooker Awa qui souhaite oublier ses joggings pour plaire dans un look sexy. Pour y arriver, il a décidé de jouer sur « l’effet waouh » de la tenue, avec une veste bleu électrique, une jupe courte en similicuir rouge et un tee-shirt noir avec deux cœurs. Mais Awa reste dubitative sur cette jupe mais adore l’effet waouh et les accessoires choisis. Validera-t-elle cette tenue de folie ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 8 avril 2019.