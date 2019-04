Kam Hugh : « Mon style est moderne, coloré et excentrique ! »

Vous ne passerez pas à côté de cette personnalité haute en couleurs ! Kam Hugh est le troisième influenceur de la semaine. A 20 ans, il cumule pas moins de 18,4K followers sur les réseaux sociaux. Maquilleur professionnel, il aime les looks modernes, très colorés et excentriques. Spécialisé dans le maquillage artistique avec un côté très « pop néon », il compte bien s’imposer dans la compétition en espérant accéder à l’étape suivante et montrer ses talents. Retrouvez-le toute la semaine dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, dès lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.