Kamila Officiel : « J’adore tout ce qui est glamour ! »

Kamila fait partie des trois influenceuses de la semaine dans Beauty Match. Cette ancienne candidate de Secret Story 11 est très suivie sur les réseaux sociaux. Avec plus d'1, 1 millions de followers, c'est une grande communauté qui suit cette marseillaise, influenceuse depuis un an. Elle adore tout ce qui est glamour et qui peut rendre une femme chic et classe, avec des talons hauts ou de longues robes. Par contre, elle déteste l'idée de trop en faire pour éteindre les autres. Très compétitive, arrivera-t-elle à imposer son style dans l'aventure ?