"Et là, c’est le DRAME !" – Le look de Mina va-t-il faire l’unanimité ?

Mina est l’une des trois influenceuses de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Cindy, pour qui le port d’un uniforme au travail est obligatoire. La jeune femme de 24 ans a envie de changer pour elle et pour son entourage. Pour y arriver, elle a décidé de jouer sur les matières. Mina a opté pour un pull en maille rayé jaune et blanc, assorti d’une jupe en vinyle noire. Un ensemble osé pour la jeune femme qui n’est pas habitué à un changement si radical ! Mais Mina n’a pas l’air convaincu… Validera-t-elle cette tenue courte et colorée ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.