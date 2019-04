Lady Zee : "Je n’aime pas trop être couverte"

Sur les réseaux sociaux vous la trouverez sous le pseudo de Lady_zee_life. Lady zee est une jeune femme de 28 ans qui rassemble pas moins de 65k followers. Son univers ? Le glamour-sexy ! Elle n’aime pas être couverte et aime dévoiler ses formes. Sur ses réseaux sociaux, elle partage ses voyages, ses looks et ses inspirations. De nature compétitrice, elle ne tolère pas la défaite. Elle participe à Beuaty Match aujourd’hui pour GAGNER. Retrouvez-la toute la semaine dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, dès lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.