Le look « nude caliente » d’Auréla pour Salomé est-il validé ? Verdict…

Auréla est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Salomé qui qui souhaite rester féminine et moins sexy pour être prise au sérieux sur son lieu de travail. Elle lui sélectionne un look nude caliente avec une veste de tailleur blanche, une jupe trapèze rose pâle satinée, et une ceinture smoking. Toujours sexy, Mélissa a quand même l’impression de faire plus que son âge. Challenge relevé ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du jeudi 4 avril 2019.