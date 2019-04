Manon Durst : "Je vis et je dors mode"

Sur les réseaux sociaux vous la trouverez sous le pseudo de Manondurst. Manon est la deuxième influenceuse de la semaine. Elle a 29 ans et rassemble pas moins de 100k followers. Son univers ? Le chic ! Elle adore les vêtements très féminins et notamment les talons aiguilles. A contrario, ce qu’elle déteste par-dessus tout, ce sont les vêtements trop vulgaires. Pas question pour elle d’associer décolleté et mini-jupe. Son point fort ? L’expertise. Elle n’hésitera pas à dire ce qu’elle pense. Retrouvez-la toute la semaine dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, dès lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.