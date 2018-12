MAQUILLAGE FINAL – Élodie métamorphosée par Kamila

Élodie est venue accompagnée de son chéri pour un relooking total. A 27 ans, la jeune femme ne se reconnaît plus et a perdu toute sa féminité. Il y a quelques mois elle avait vraiment un style et n’hésitait pas à mettre des robes, des talons hauts, des cuissardes… mais ça c’était avant. En effet, depuis son accouchement elle ne se sent plus du tout femme et espère retrouver sa splendeur pour elle, mais aussi pour son compagnon, Pédro. Kamila Officiel, Joséphine Barbara, Inès Gillard sont prêtes à relever le défi. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 10 décembre.