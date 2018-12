MAQUILLAGE FINAL – Margaux métamorphosée par Joséphine Barbara

Margaux est venue accompagnée de son papa pour avoir un look plus soft pour travailler avec lui. Cette jeune femme de 25 ans a un look très sexy, voire trop pour travailler dans la boîte de son père. Elle ne peut plus se permettre des décolletés qui peuvent faire vulgaires, et souhaite désormais avoir un style plus présentable. Kamila Officiel, Joséphine Barbara, Inès Gillard vont devoir relever le défi de lui trouver un look plus soft, tout en conservant son identité. Vont-elles y arriver ? Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 12 décembre