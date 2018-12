MAQUILLAGE FINAL – Sarah métamorphosée par Joséphine Barbara

C’est accompagnée de sa maman que Sarah, 28 ans, a accepté le challenge du relooking ! Après avoir perdu beaucoup de poids, la jeune femme a redécouvert son corps, mais elle peine à s’habiller : « Depuis, je ne sais plus du tout comment m’habiller, donc je mets des vêtements trop grand qui n’ont aucune forme ». Comme le dit sa maman, Sarah « n’a plus de repères vestimentaire ». Kamila Officiel, Joséphine Barbara, Inès Gillard vont-elles relever le défi et redonner confiance à Sarah ? Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l’épisode du jeudi 13 décembre.