Maxime est-il « on fleek » avec la tenue choisie par Anissa ?

Anissa est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Maxime qui cherche à être plus séduisant. Elle lui propose un style sportif total black pour être « on fleek ». Si pour ses concurrentes il manque énormément de couleurs, Maxime a l’air d’aimer ce style de look. Mais choisira-t-il la tenue d’Anissa ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 1er avril 2019.