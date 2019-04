"Je me retrouve avec une jupe de vieille !" – Kamhugh a-t-il vu juste ?

Kamhugh est l’une des trois influenceurs de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Amandine qui est venue avec la problématique suivante : « Je veux un look pour trouver l’amour ». Accompagnée de sa petite sœur, la jeune femme de 26 ans n’a plus envie d’être associée à une « bimbo ». Kamhugh a misé sur un look « baby doll ». Une jupe midi évasé, une blouse blanche et une veste noire courte. Il a choisi des sandales ouvertes à talons. Un ensemble sexy, mais classe, à porter sans modération ! Validera-t-elle cette tenue ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.