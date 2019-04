"Je me sens bien dedans" - Tenue gagnante pour Manon ?

Manon Durst est l’une des trois influenceuses de la semaine. Aujourd’hui, elle doit relooker Perrine qui est venue avec la problématique suivante : « Aujourd’hui, je n’ai plus envie qu’on me prenne pour un garçon ». La jeune homme de 23 ans aimerait troquer son côté « baba cool » contre un look simple et efficace ! Manon Durst a misé sur une tenue semi-chic, composée d’un costume et d’un pull à capuche. Avec ce combo confo-chic, notre influenceuse y rajoute des baskets. Un ensemble qui plaît beaucoup à Théo… Validera-t-il cette tenue ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 16 avril 2019.