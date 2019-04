Mélissa transformée en vraie FEMME FATALE par Auréla 💄

Auréla est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Mélissa qui qui souhaite retrouver sa féminité dans un look en harmonie avec sa morphologie. Elle part sur une robe noire décolletée, avec des escarpins couleur « nude », un long manteau rouge et quelques accessoires pour la mettre en valeur. Mais pour Lufy, Auréla s’est un peu perdue avec cette tenue trop « classique ». Mélissa aime pourtant ce look malgré ce manteau qui la vieillit. Quel sera sa décision finale ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 3 avril 2019.