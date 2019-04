Mina : « Je m’habille assez rikiki »

Sur les réseaux sociaux vous la trouverez sous le pseudo de Minakshi.mahta. Mina est une jeune femme de 20 ans qui rassemble pas moins de 133k followers. Son univers ? Le beach wear ! En effet, cette normande de nature aimerait vivre pour toujours sur la place et sous les cocotiers. Elle assume porter des vêtements assez « rikiki ». Elle déteste les looks BCBG. Son point fort ? C’est tout simplement elle puisque personne d’autre en France ne peut rivaliser avec son look dans cette catégorie. Retrouvez-la toute la semaine dans Beauty Match : Le choc des influenceuses, dès lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.