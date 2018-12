OMG – Pedro demande Élodie en mariage !

L'émotion et l'amour étaient au rendez-vous aujourd'hui dans Beauty Match. Élodie avait perdu toute confiance en elle. Elle n'avait plus de style et ne savait plus se maquiller. En venant dans Beauty Match, elle souhaitait retrouver sa part de féminité. Les trois influenceuses de la semaine Kamila Officiel, Joséphine Barbara, Inès Gillard, ont tous donné pour lui proposer le meilleur look. Elle a opté pour celui de Kamila, ancienne candidate de Secret Story 11. Et quand elle se découvre, c'est le choc ! Elle est très heureuse d'enfin retrouver qui elle était. Mais elle est surtout contente pour son chéri, Pedro, qui fond en larmes en la découvrant. Et il ne s'arrête pas là ! Il lui déclare son amour et la PROPOSE EN MARIAGE !! "Oui je le veux" lui répond Élodie. On souhaite tout le bonheur du monde aux deux amoureux. Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 10 décembre.