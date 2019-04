« On est au bord des larmes » : Lufy ne valide pas la jupe crayon noire choisit par Auréla

Auréla est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Marie-Noelle qui qui souhaite à nouveau être féminine pour retrouver l’amour. Elle valide une tenue composée d’une jupe crayon noire plutôt moulante avec un débardeur rouge et une veste noire. Un look un peu trop noir selon Marie-Noelle, et qui la rend triste d’après ses concurrentes. Marie-Noelle choisira-t-elle la tenue d’Auréla ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 2 avril 2019.