Poppie choisit un trench façon « Inspecteur Gadget » pour Marie-Noelle. Tenue validée ?

Poppie est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Marie-Noelle qui souhaite à nouveau être féminine pour retrouver l’amour. Elle lui propose un look très moderne avec un jeans coupe droite, une blouse blanche tendance et un trench beige. Un look classique mais qui peut être efficace. Alors, le verdict de Marie-Noël ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 2 avril 2019.