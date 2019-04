😲 Poppie fait un copié/collé de sa tenue du jour à Émeline !

Poppie est l’une des trois influenceuses de la semaine. Elle doit aujourd’hui relooker Émeline qui souhaite retrouver un look coloré. L’influenceuse part sur des couleurs douces, un peu pastel. Et le résultat est… bluffant tant il ressemble au look du jour de Poppie ! Mais Émeline n’a pas l’air d’être du même avis : « je ne suis pas une influenceuse, on ne fait pas le même métier et on n’a pas le même âge ». Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 5 avril 2019.