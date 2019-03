Poppie : « Je suis pas là pour enfiler des perles »

Poppie a 27 ans et sera dans le choc des influenceuses cette semaine. Cela fait 3 ans qu’elle est blogueuse dans la mode. Avec un style « bobo-parisienne » entièrement assumé, elle aime faire être différente des autres et mettre des accessoires que les autres ne se permettraient pas. Son truc à elle ? C’est toujours avoir quelque chose sur la tête. Ça peut être un chapeau, une casquette ou encore un headband. Poppie est plus que prête à donner des conseils mode, et attention car elle n’est pas là que pour jouer, mais surtout pour gagner. Beauty Match : Le choc des influenceuses, lundi 1er avril à 18h50 sur TFX.