Alexandra a 27 ans et après une perte de poids de plus de 50 kilos, elle désire retrouver sa féminité. Haneia, Urban Unicorn et Camelia Benattia parviendront-elles à lui proposer un look correspondant à ses atteintes ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du jeudi 29 août 2019.