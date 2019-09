Alexandra a 33 ans et est en couple depuis 3 ans avec son petit ami, Florian. Alexandra a été gravement malade pendant 6 mois et a perdu beaucoup de poids. Elle fait appel à nos 3 influenceuses pour lui trouver un look pour se reconstruire. . Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 20 septembre 2019.