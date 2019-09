Alison est une jeune femme de 25 ans qui se sent mal dans sa peau. Elle est complexée par sa petite taille. Elle fait appel à nos 3 influenceuses pour avoir un look plus mature. Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 18 septembre 2019.