RELOOKING FINAL - Angélique métamorphosée par Kamhugh

Cindy est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceurs de la semaine. La jeune femme de 24 ans est dans l’obligation de porter un uniforme au travail. Depuis, c’est une part de sa féminité qu’elle a laissé de côté : « Je ne sais plus comment m’habiller à l’extérieur ». Accompagnée de sa meilleure amie, Cindy compte bien reprendre son style en main ! Son objectif en participant à l'émission ? Trouver la tenue qui l'aidera à retrouver sa féminité. Nos influenceurs de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui conviendra le plus... C'est finalement le look de Kamhugh qu’elle valide. Place à l’étape du relooking totale avant de découvrir le résultat final...Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mercredi 10 avril 2019.