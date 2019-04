RELOOKING FINAL – Arlette métamorphosée par Charlotte

Arlette, 77 ans, est venue à Beauty Match pour mettre au défi les trois influenceuses de la semaine. Elle est venue avec la problématique suivante : « Prouvez-moi que je peux aimer d’autres couleurs ». Accompagnée de sa nièce, Arlette ne jure que par le violet. Une couleur qui lui colle tellement à la peau qu’elle l’a porte depuis 57 ans : « Ce que j’aime c’est me démarquer ! ». Son objectif en participant à l'émission ? Accepter une nouvelle couleur. Nos influenceuses de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui conviendra le plus... C'est finalement le look de Charlotte qu’elle valide. Place à l’étape du relooking totale avant de découvrir le résultat final...Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 23 avril 2019.