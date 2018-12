RELOOKING FINAL - Audrey métamorphosée par I am Fiona Olso

Audrey est venue accompagnée de son chéri. Elle a 24 ans et elle est maman d'une petite princesse de 4 mois . Elle vient se faire relooker parce que depuis son accouchement elle a perdu sa féminité. Elle souhaite devenir de nouveau séduisante et retrouver confiance en elle! Sarah Lopez, l am Fiona Oslo et les Guess Twins sont prêtes à relever le défi et lui trouver le style qui lui correspondra. Mais quelle influenceuse parviendra à lui trouver LA tenue qui lui correspond le mieux ? Retrouvez Beauté match : le choc des influences du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l'émission du mardi 4 décembre.