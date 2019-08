Camille a 28 ans et elle n'assume plus son physique trop masculin, pour autant elle désire conserver un look androgyne. Haneia, Urban Unicorn et Camelia Benattia parviendront-elles à lui proposer un look correspondant à ses atteintes ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 30 août 2019.