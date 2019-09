RELOOKING FINAL – Charlotte métamorphosée par Olivia

Charlotte est une jeune maman de 38 ans. Elle participe aujourd’hui à l’émission afin de trouver un look en adéquation avec sa nouvelle morphologie. En effet, Charlotte a dû subir un lourd traitement hormonal pour tomber enceinte mais aujourd’hui son corps à changer et elle ne parvient pas à l’assumer. Olivia, Marie et Leslie Dasc parviendront-elles à lui proposer un look correspondant à ses atteintes ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 3 septembre 2019.