RELOOKING FINAL – Clémentine métamorphosée par Haneia

Clémentine est venue à Beauty Match pour mettre au défi nos trois influenceurs de la semaine. La jeune femme de 25 ans, accompagnée de sa meilleure amie, est venue avec la problématique suivante : « Avoir un look plus féminin et crédible pour son nouveau job de courtier ». Clémentine est vexée qu'on lui donne moins que son âge, et cela la gêne beaucoup au quotidien, particulièrement dans le domaine professionnel. Nos influenceurs de la semaine relèvent le challenge de lui trouver le style qui lui conviendra le plus... C'est finalement le look de Haneia qu’elle valide. Place à l’étape du relooking totale avant de découvrir le résultat final...Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 27 août 2019.