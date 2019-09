RELOOKING FINAL – Coline métamorphosée par Leslie Dasc

Coline est une jeune femme de 22 ans. Danseuse professionnelle, elle sollicite l’aide des trois influenceuses de la semaine afin de lui trouver un look plus féminin pour être plus crédible lors de ses prochaines auditions. Olivia, Marie et Leslie Dasc parviendront-elles à lui proposer un look correspondant à ses atteintes ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 2 septembre 2019.