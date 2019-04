RELOOKING FINAL – Émeline métamorphosée par Auréla

Emeline a 34 ans, et vient faire se relooking car elle ne sait pas quelle couleur lui va. Elle a choisi depuis plusieurs années d’aller à la facilité, et s’habille uniquement en noir. Elle a décidé de changer pour ne plus avoir une tenue qui fait triste et qui ne l’a met pas en valeur. Les trois influenceuses de la semaine ont relevé le challenge de lui trouver un look coloré. Et c’est la tenue très rouge d’Auréla qu’Émeline choisit. C’est l’heure désormais de dévoiler son relooking complet. Lui conviendra-t-elle ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du vendredi 5 avril 2019.