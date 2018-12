RELOOKING FINAL – Julie métamorphosée par les Guess Twins

Julie est une maman célibataire qui s’est complètement oubliée depuis quatre ans. Elle ne sait plus se maquiller, s’habiller, ni se coiffer ! Sa meilleure amie, Laure est désespérée pour elle et a décidé de l’accompagner dans cette aventure. Julie a besoin d’un nouveau look pour se reconstruire, et a donc décidé de faire appel à nos trois influenceuses pour lui trouver son style et espérer retrouver l’amour ensuite. Prêtes à relever le défi Sarah Lopez, I am Fiona Oslo et Guess Twins ? Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l'émission du mercredi 5 décembre.