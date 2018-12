RELOOKING FINAL – Laura métamorphosée par Sarah Lopez

Laura a 22 ans, elle est institutrice dans une école primaire mais son look d’adolescente la gêne de plus en plus. Les parents la confondent parfois avec les enfants. Accompagnée de sa mère, elle souhaite devenir aujourd’hui une vraie femme et avoir un look approprié à son métier, pour être prise au sérieux. Les 3 influenceuses de la semaine, Sarah Lopez, I am Fiona Oslo et les jumelles Guess Twins ont tenté de relever le défi en lui proposant une tenue stylée et adaptée à son métier. Laquelle d’entre elles va remporter ce défi ? Retrouvez Beauty match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h25 sur TFX. Extrait de l'émission du lundi 3 décembre.