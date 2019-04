RELOOKING FINAL – Marie-Noelle métamorphosée par Poppie

Marie-Noelle est venue solliciter l’aide des influenceuses pour retrouver sa féminité. C’est son fils, Matthieu, qui a décidé de l’inscrire à l’émission. Il souhaite que sa maman ait à nouveau confiance pour qu’elle puisse retrouver l’amour. Elle cherche un look qui correspond à son âge et montre la femme qui est en elle. Après avoir essayé les 3 tenues proposées, elle choisit finalement le look de Poppie. C’est donc l’heure de la session maquillage avant de dévoiler le relooking finale. Va-t-elle valider le relooking complet de Poppie ? Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du mardi 2 avril 2019.