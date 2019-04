RELOOKING FINAL – Maxime métamorphosé par Auréla

Maxime est venu accompagner de son ami Michael. A 27 ans, le jeune homme qui travaille dans le cirque, a un look très coloré… voire trop coloré. Il fait de moins en moins attention à lui. Il veut devenir séduisant et aimerait avoir un look plus sobre pour faire des rencontres. Les 3 influenceuses de la semaine Auréla, Anissa et Poppie ont relevé le défi et c’est la tenue d’Auréla qu’il a sélectionné. Découvrez dès à présent le relooking finale. Retrouvez Beauty Match : le choc des influenceuses du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX. Extrait de l’épisode du lundi 1er avril 2019.